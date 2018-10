Boris Popovič je eden najbolj kontroverznih slovenskih županov. Že kot otrok se je za pusta vedno šemil v šerife in kavboje in tudi danes, ko mu kdo reče, da je šerif, tega ne jemlje kot žalitev. Oče treh otrok, reli voznik in podjetnik se je na županski stolček bolj ali manj nenačrtno s svojo listo Koper je naš zavihtel leta 2002 in se tam kljub številnim aferam in kazenskim postopkom obdržal. Proti njemu je potekalo oziroma poteka 47 kazenskih postopkov, pet jih je zastaralo pred pravnomočno razsodbo. Koprčani mu priznavajo, da je v zadnjih 16 letih v Koper pripeljal napredek in preporod, le o njegovem načinu vladanja neradi govorijo, saj se mu bojijo zameriti. Lani je kandidiral za predsednika države in zbral 1,8 odstotka glasov. Zadnje dni se pred javnostjo zagovarja, zakaj je občina na spomeniško zaščiten vodnjak namestila plastično, na kič spominjajočo okrasitev. (Foto: Boris Popovič, Lista Koper je naš)