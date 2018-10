Nič zato, če strokovnjaki opozarjajo, da je Koper že tako in tako svetlobno najbolj onesnaženo mesto – letos bo sijal kot še nikdar doslej. Projekt so po vzoru italijanskih zabaviščnih parkov poimenovali Čudolandia in z nazivom v nobenem pogledu ne pretiravajo.

Osrednji mestni trg bo z lučkami nizal »tople in hladne svetlobne odtenke v barvah elegance, glamurja in prefinjenosti«, utrdba Bastion bo v obliki darila z rdečo svetlečo pentljo, Carpacciev trg bo dobil veliko svetlečo oljko, trg Brolo svetleče leteče preproge z orientalskim pridihom (podpiramo večkulturnost!), Prešernov trg raznobarvne svetleče elemente s cvetličnimi vzorci, Ukmarjev trg pa velike 3D večbarvne motive, kot so medvedek, snežak, kočija in svetilnik. Po ulicah bodo svetlobne verige, adventne svetleče sveče, krogle in »svetleče zvezdnato nebo«. Bleščala se bodo tudi krožišča – med drugim z ogromno svetlečo nogometno žogo, sidrom in ribiško ladjico z božičnimi darili.

Za okrasitev bodo namenili več kot pol milijona evrov in vzdušje bo boljše kot v Ljubljani, na Dunaju ali v Zagrebu, zatrjuje župan. K sreči gre v nekaterih primerih za trajnostne investicije – velike 3D-makete živali bodo v Hlavatyjevem parku morda ostale kar celo leto. Laboda so že postavili, pridejo pa še lisica, veverica, jelen in konj.