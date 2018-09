V primerjavi s spomladanskimi volitvami bodo lokalne ponudile bolj praktične in manj ideološke obljube, saj si – sodeč po raziskavi, ki jo je med župani opravila raziskovalka Simona Kukovič – povprečen slovenski župan želi, da bi se ga po končanem mandatu ljudje spominjali po tem, da je občino gospodarsko oživil in v kraj pritegnil nove gospodarstvenike, pa da je dobro pokrpal ceste, uredil kanalizacijo in drugo občinsko infrastrukturo ter transportne storitve. V primerjavi s svojimi evropskimi kolegi občino vodi nadpovprečno dolgo, se pa slovenski in evropsk