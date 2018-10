Medvode: Najmlajši po nov mandat

V občini na sotočju Save in Sore se bodo pomerili najmanj trije kandidati za župana. Največjo prednost ima župan Nejc Smole, ki je leta 2014 zmagal v prvem krogu. Protikandidata bosta Alenka Žavbi Kunaver, ki jo za županjo predlaga SMC in kandidat SDS Leon Merjasec, občinski svetnik in inženir gozdarstva in lovstva. O kandidaturi je razmišljal tudi občinski svetnik SLS Štefan Čebašek, vendar do zaključka redakcije zanj in za neodvisnega kandidata Tomaža Kuralta nismo dobili informacije, ali jo je vložil. vb