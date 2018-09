V Medvodah so organizirali projekt, s pomočjo katerega želijo povezati kulturo in turizem s sodobno umetnostjo. Zavod Sotočje nagovarja pretežno študente, naj se prijavijo na natečaj, ki so ga poimenovali Inštalacija Stolpa upanja. Izbrali bodo najboljšo idejno zasnovo za stolp, s katerim se želijo pokloniti najslavnejšemu Medvodčanu Jakobu Aljažu, ki se je rodil v Zavrhu pod Šmarno goro. »Tehnična in oblikovna zasnova morata izhajati iz načel originalnega stolpa. A se morajo udeleženci natečaja navezati tudi na sodobno umetnost,« je povedala organizatorka kulturnega programa pri zavodu Sotočje Sabina Spanjol in dodala, da začenjajo z Jakobom Aljažem, ker je on zavetnik občine Medvode. Obenem 6. junija, ko je njegov rojstni dan, praznujejo občinski praznik, v medvoški občini pa ravno zdaj obnavljajo njegovo rojstno hišo, ki naj bi bila prenovljena do konca oktobra. Med drugim želijo s tem natečajem pokazati, da Jakob Aljaž ni bil le planinec, ampak tudi glasbenik, da se je ukvarjal s turizmom in da je počel še marsikaj drugega.

Otroci so preplavili središče kraja V razpisu za natečaj so v zavodu Sotočje zapisali, naj arhitekturna rešitev Stolpa upanja obsega dimenzije maksimalno do dva krat dva krat tri metre. Komisija bo izdelke ocenjevala s štirih vidikov – z oblikovalskega, izbora materialov, opredelitve koncepta in ideje ter lokacijskega vidika, pri čemer bo pomembno upoštevanje naravnega okolja ter vremenskih in socioloških vplivov. Rok za oddajo idejnih zasnov je 31. oktober. Najboljšo idejna zasnovo bodo izbrali do konca novembra, razglasitev pa bo potekala v takrat že prenovljeni rojstni hiši Jakoba Aljaža. Takrat bodo razglasili tudi lokacijo, kjer bo skulptura postavljena. Kot je pojasnila Sabina Spanjol, namreč ustvarjalcev niso želeli omejevati z vnaprej predvidenim razstavnim prostorom, ki ga bodo prilagodili zmagovalnemu izdelku. Zmagovalec bo prejel osemsto evrov, drugouvrščeni tristo, tretji pa sto evrov. Tudi marsikatera druga dejavnost je v Medvodah povezana z Jakobom Aljažem in njegovim stolpom, ki so ga pred kratkim odstranili s Triglava, da bi ga popravili in čim preje postavili na isto mesto. Tako se je včeraj okoli 200 predšolskih in osnovnošolskih otrok v središču Medvod preizkusilo v igri osvojimo vrh. Tekmovali so v zavezovanju vozla in osvajanju stolpa s pomočjo prepletenih vrvi.