V občini Medvode že teče gradnja fekalnega kanala v okviru velikega kohezijskega projekta, za katerega so večino denarja črpali iz evropskih skladov. Včeraj je občina podpisala še eno pogodbo, in sicer za sočasno gradnjo na vseh območjih, kjer gradijo kanalizacijo. Izvajalec tega projekta bo podjetje IMP, občino pa bo naložba, ki jo bo v celoti pokrila sama, stala skoraj 6,8 milijona evrov. V ta namen bo šel precejšen del denarja iz proračuna za letošnje in prihodnje leto ter manjši delež za leto 2020.

Projekt sočasnih gradenj so razdelili na tri dele. Za obnovo javnega vodovoda in gradnjo meteorne kanalizacije bodo iz občinskega proračuna prispevali dvakrat po nekaj več kot tri milijone evrov, medtem ko bo obnova ceste Vikrče–Tacen stala slabih 600.000 evrov. Gradnjo vseh treh faz naj bi končali do konca prihodnjega leta. Župan Nejc Smole dopušča možnost, da se manjši del zavleče v leto 2020, odvisno od tega, koliko denarja bo na voljo.