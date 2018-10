Po zapletih z iskanjem izvajalca so v Medvodah vendarle začeli graditi pokrito tržnico, park in večnamensko prireditveno ploščad. Gorenjska gradbena družba, ki jo je občina izbrala na razpisu, je namreč konec minulega meseca začela pripravljalna dela. Izvajalec ima za dokončanje na voljo 75 dni, zato je mogoče pričakovati, da se bo uresničila želja občine, da bo gradnja, s katero želijo obogatiti središče kraja, končana do konca letošnjega leta.

Javni razpis je bil uspešen šele v tretjem poskusu. V prvem se nanj ni nihče prijavil, v drugem so prejeli le eno ponudbo, ki pa je bila previsoka, vredna 1,5 milijona evrov, medtem ko imajo v medvoškem proračunu v ta namen zagotovljenih 650.000 evrov. V tretjem poskusu so vendarle našli izvajalca, ki je pripravljen načrtovana dela opraviti za nekaj več kot 800.000 evrov.

Občani bodo imeli novo zbirališče

»Gre za dolgo pričakovan projekt, s katerim bomo uredili eno od neurejenih točk središča mesta ter uresničili željo vseh lokalnih kmetovalcev, pridelovalcev in izdelovalcev, ki so že doslej na začasni tržnici ponujali svoje pridelke in izdelke. Želimo si, da bi celotno območje postalo prijetno zbirališče občanov na prireditvah, dnevnih sprehodih ali ob nakupovanju lokalno pridelane hrane in izdelkov,« pravijo na medvoški občini.

Naložbo bodo izvedli med Cesto komandanta Staneta in Medvoško cesto, zemljišče pa obsega več kot sedem tisoč kvadratnih metrov. Medvoška pridobitev bo dostopna tako z glavne ceste kot po tlakovani poti, ki jo bodo prav tako zgradili v okviru tega projekta. Tako bodo občani dobili prostor, kjer se bodo lahko družili in se udeleževali raznih aktivnosti. Središče bo predstavljala tržnica, ki bo imela tako pokriti kot odprti del, tam pa bo prostor tudi za gostinski lokal s teraso in javne sanitarije. Zdaj tržnica v Medvodah deluje na makadamu, tudi sicer okolica ni urejena. V sklepnem delu projekta bodo zato uredili tudi okolico ter zasadili drevesa in grmovnice.

Na ploščadi, ki jo bodo zgradili v okviru tega projekta, bodo lahko organizirali prireditve, v zimskem času bo mogoče postaviti tudi drsališče, poleti pa bo to primeren prostor za ljubitelje rolanja. Na zahodnem delu ploščadi bodo zgradili betonske stopnice, ki bodo vodile do tržnice in bodo lahko služile za posedanje ali tribune v času prireditev. Med drugim bodo zasadili sadno drevje oziroma urbani sadovnjak in učni zeliščni vrt. Igrala v parku in hortikulturo bodo namestili v drugi fazi, predvidoma spomladi, ko bodo postavili tudi nove stojnice v okviru projekta Oživitev tržnic.