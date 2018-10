Simona Kukovič, politologinja: Slovenski župani so unikum v Evropi

Moški srednjih let in srednjega statusnega razreda. To je povprečen slovenski župan. Doc. dr. Simona Kukovič, docentka na ljubljanski fakulteti za družbene vede in gostujoča predavateljica na Univerzi Severne Karoline v ZDA, pozna še več njegovih podrobnosti. Poleg tega, da je v povprečju star okoli 56 let, da je lokalni sin in da je nestrankarski kandidat, je zelo pomemben podatek tudi ta, da ima za sabo že vsaj dva mandata. Kukovičeva zato meni, da je za stranke in liste, ki v teh dneh šele iščejo svojega kandidata, nekoliko (pre)pozno. Statistika namreč kaže, da bo aktualne župane, ki bodo v svojih občinah ponovno kandidirali, zelo težko premagati. Z vsakimi lokalnimi volitvami se delež ponovno izvoljenih županov zvišuje, ob zadnjih volitvah jih je bilo ponovno izvoljenih 84 odstotkov.