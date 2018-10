Štiriintridesetletni kamniški podžupan, kandidat stranke NSi Matej Slapar je svoj program s sloganom Zagnano naprej predstavil na Starem gradu. Strnil ga je v pet poglavitnih točk, to so močno gospodarstvo, turizem, kmetijstvo, mladi in mlade družine ter kakovost bivanja. V tem mandatu je bil skupaj s sodelavci pobudnik ustanovitve Podjetniškega kluba Kamnik in KIK štarterja, vodil in koordiniral je aktivnosti za sprejetje strategije razvoja in trženja turizma v občini. Pred štirimi leti je dobil približno devet odstotkov glasov volilcev in pristal na tretjem mestu. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist. Do nedavnega je bil zaposlen v mednarodnem podjetju, ki posluje v državah EU in ZDA, kjer je skrbel za obdelavo, predstavitev in ažurnost finančnih podatkov. (Foto: Matej Slapar NSi)