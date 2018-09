Ob dokaj ohlapnih razpisnih pogojih sta namreč pogoje za mesto direktorice enega pomembnejših kamniških javnih zavodov izpolnili ekonomistka in veterinarka po izobrazbi, nepopolni vlogi pa sta oddala arhitekt in kulturna antropologinja. Kandidatki, ki sta izpolnjevali pogoje, so povabili na pogovor, na katerem sta se obe pohvalili z bogatimi izkušnjami, ena tudi z znanjem petih svetovnih jezikov.

A tudi to za člane sveta zavoda ni bilo dovolj, saj so po predstavitvi na tajnem glasovanju obe zavrnili. »S tajnim glasovanjem smo želeli zagotoviti svobodno odločanje članov sveta zavoda in se izogniti očitkom o pritiskih,« je odločitev pojasnila predsednica sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, Martina Jerše, ki meni, da kandidata izbirajo zelo transparentno.

A so z odločitvijo za svobodno odločanje članov sveta hkrati le še dodatno prilili olja na že pred razpisom vzplamtele govorice, da gre tako in tako za politično kadrovanje in je izid razpisa znan vnaprej. Po govoricah naj bi namreč mesto direktorja tokrat v vsakem primeru zasedel dr. Tomaž Simetinger, ki je na zavodu vodil oddelek za kulturo in je viden član najmočnejše kamniške politične stranke. A se je očitno nekaj zapletlo in »vnaprej okronani direktor« ni uspel oddati popolne vloge. Govorice o političnem kadrovanju in vnaprej izbranem kandidatu so seveda takoj potihnile, marsikoga je postalo sram, da jih je širil…

Je pa bil ta sram dokaj kratkega daha, saj je idealni kandidat z nepopolno vlogo kljub vsemu že na čelu zavoda kot vršilec dolžnosti; kandidatki, ki izpolnjujeta pogoje, pa po nasvetu članov sveta na lovu za boljšimi priložnostmi. Razpis bodo seveda ponovili.

Če kaj, kaže v tej zgodbi pohvaliti vsaj naglico, s katero so člani sveta Zavodu za turizem, šport in kulturo zagotovili začasno vodstvo. Zdaj že potrjenega vršilca dolžnosti so namreč predlagali na isti seji, na kateri so s tajnim glasovanjem zavrnili kandidatki, ki sta izpolnjevali pogoje. Prvi so privoščili en, drugi dva glasova, štirje člani so se vzdržali, eden pa je oddal neveljavno glasovnico. Tudi soglasje občinskega sveta so pridobili rekordno hitro, saj so ga člani podali na dopisni seji, ki se je končala dan pred imenovanjem oziroma nastopom funkcije v. d. direktorja, ki so ga poprej še enkrat potrdili člani sveta.

Tako je zdaj v Kamniku tik pred dnevi narodnih noš spet vse lepo in prav, saj tudi zavod, ki jih organizira, ni ne obglavljen ne v rokah direktorice, ki bi se morda spet lahko predčasno poslovila.