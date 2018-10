V Kamniku so rekordi obarvali tudi letošnjo poletno turistično sezono. Zahvala gre predvsem tujim obiskovalcem; razmerje med tujimi in domačimi gosti znaša že 81 proti 19 v prid tujim. Močno se je okrepil tudi obisk osrednje TIC-točke in kapelice na Malem gradu v središču Kamnika. V TIC-točki so obiskovalci povpraševali predvsem po lokalnih znamenitostih in izletniških točkah, prenočitvenih zmogljivostih, veliko pa si jih je izposodilo tudi kolesa.

Po podatkih statističnega urada je Kamnik z okolico v treh poletnih mesecih obiskalo skupno 15.058 turistov, ki so opravili 46.447 nočitev. Neposredna primerjava s prejšnjimi leti zaradi spremembe metodologije ni možna, vsekakor pa velja, da se Kamnik krepi kot privlačna turistična destinacija, poudarjajo na TIC. Vrhunec sezone je še vedno mesec avgust, ko je Kamnik obiskalo 6419 turistov, ki so opravili 20.745 nočitev.

TIC in Mali grad TIC-točko na Glavnem trgu je v poletnih dneh obiskalo v povprečju skoraj 60 turistov na dan. Največ jih je TIC obiskalo avgusta, rekorden pa je bil 14. avgust. V primerjavi z enakim obdobjem lani je obisk junija porasel za 27, julija za 30 in avgusta za 40 odstotkov. Kapelo na Malem gradu je v avgustu obiskalo skoraj 400 turistov, julija okoli 250, junija pa okoli 100. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik ocenjujejo, da kaže tako močno povečan obisk tujih turistov pripisati tudi povečani promociji Kamnika kot turistične destinacije na tujih trgih. Letos so okrepili zlasti sodelovanje na italijanskem in angleškem trgu. Z obiskom turističnih agentov iz Kitajske pa je Kamnik že prisoten kot del turistične ponudbe tudi zunaj Evrope, še pravijo. Na zavodu opažajo tudi povečan obseg zanimanja za obisk Kamnika in njegovih turističnih destinacij med predstavniki domačih in tujih medijev ter blogarjev in vplivnežev na družbenih omrežjih. Tako so različne turistične destinacije v Kamniku in okolici denimo tudi prejšnja dva tedna obiskali novinarji iz Italije, agenti iz Kitajske, v Kamniku pa je potekal tudi tako imenovani instameet, srečanje vplivnežev z družbenega omrežja instagram. V okviru tega je Kamnik spoznavalo 12 vplivnežev iz Madžarske, Hrvaške, Italije in Slovenije. Še ta mesec je napovedan tudi obisk skupine avstrijskih novinarjev, še pravijo na zavodu.