Američani ljubijo teorije zarote in ena bolj vztrajnih v povezavi s Hollywoodom je tudi ta, da Neil Armstrong pravzaprav ni stopil na Luno. Da je bilo vse zaigrano, zrežirano in da se je vse zgodilo v studiu. Da je vse skupaj posnel Stanley Kubrick. Nekateri so šli celo tako daleč in Kubrickovo Odisejo (1968) označili zgolj za generalko, s pomočjo katere se je ameriški filmski genij naučil potrebnih snemalnih tehnik, da so posnetki, ki jih je pred malimi zasloni leto pozneje spremljalo 600 milijonov ljudi, nazadnje izpadli karseda avtentično.