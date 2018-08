Ko Hollywoodu zmanjka idej, se vrača nazaj ter snema predzgodbe in razkriva ozadja likov. Hollywood si je močno želel vrnitve na idilični otok, ki v filmu sliši na ime Kalokairi. Ameriški gledalci so za obisk egejskega malčka, oblitega v švedsko glasbo, pred desetimi leti v blagajne ob slabih 45 milijonih proračuna nanesli dobrih 120 milijonov evrov, Evropejci in preostali pa so k temu pristavili nekaj manj kot 400 milijonov. Abba je pač pop institucija. Svetovni fenomen.

Obetalo se je nadaljevanje, vmes pa je, še posebej hudo v Grčiji, udarila gospodarska kriza. Pri