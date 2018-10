Pogajanja so v slepi ulici zaradi vprašanja meje na irskem otoku, ki bo po brexitu edina kopenska meja med Združenim kraljestvom in EU. EU namreč vztraja pri rezervni možnosti, da Severna Irska ostane del carinske unije in notranjega trga, če oziroma dokler ni dogovorjena boljša možnost. Združeno kraljestvo pa trdi, da ta varovalka posega v njegovo suverenost.

S podaljšanjem prehodnega obdobja, ki naj bi se po trenutno veljavnem dogovoru začelo z izstopom Britanije iz unije 29. marca prihodnje leto in končalo konec leta 2020, naj bi strani pridobili več časa za pogajanja o sporazumu o prihodnjih odnosih, kar naj bi zmanjšalo možnost, da bo treba uporabiti omenjeno varovalko.

Da je glavni pogajalec unije o brexitu Michel Barnier predlagal podaljšanje, je povedal tudi irski zunanji minister Simon Coveney za britanski BBC. Barnier naj bi to povedal ministrom EU na zasedanju ta teden v Luksemburgu.

Nekateri diplomatski viri sicer izpostavljajo, da bo drevišnja razprava sedemindvajseterice osredotočena na priprave na brexit brez dogovora. Od predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja se pričakuje, da bo pojasnil, kako daleč so te priprave.