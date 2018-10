Oznanitev nosečnosti »upokojene« 37-letne ameriške igralke Meghan Markle, žene tri leta mlajšega princa Harryja, je zasenčila vse, celo sedanjo brexitsko krizo, zaradi katere utegne vsak čas odstopiti pol ministrov in pasti premierka Theresa May. O novem kraljevem detetu, čeprav se bo rodilo v drugi polovici aprila prihodnje leto, se je več govorilo kot o tem, ali se bo Britanija konec marca nesporazumno ločila od EU in začela samsko življenje, ki ga imajo mnogi za največjo neumnost, kar jih je kdaj naredila kakšna država. Zelo veliko Britancev je na ta dan bolj kot o usodi države ugibalo o kraljevem detetu, od datuma spočetja in rojstva do spola, imena in – še vedno so obsedeni z aristokracijo – kraljevim nazivom, ki ga bo dete dobilo. Kar je spet, kot pri Meghan in prej pri Kate, prineslo veliko zmede, ko so poklicani razložili, da »avtomatično ne bo princesa ali princ«, čeprav bo dete sedmo v vrsti za prestol. Zapleteno je.

Seznam britanskih princes in princev je dolg. Gre pravzaprav za dva seznama: na enem, veliko daljšem (48), so tisti, ki so se rodili kot britanski princi in princese, na drugem (samo 8 jih je) tisti, ki so to postali s poroko. Na prvem mestu prvega seznama je skoraj sedemdesetletni prestolonaslednik princ Charles, rekorder po čakanju na prestol, na prvem mestu drugega 97-letni princ Filip, ki je britanski princ že od poroke s kraljico (1947). Mnogi zmotno mislijo, da na tem drugem seznamu ni žena princev Williama in Harryja, Catherine (znane tudi kot Kate) in Meghan, ker mislijo, da nista princesi. Pa sta, vendar ne princesa Catherine in princesa Meghan, ker sta se primožili v kraljevo družino. Tudi Diana se je primožila vanjo, pa je bila princesa Diana, ste morda pomislili. Pa ni bila, vsaj uradno ne. Tako so ji rekli mediji in ljudje. Uradno je bila valižanska princesa, ker je bila žena princa Charlesa, ki je, ko je uradno postal prestolonaslednik, dobil naziv valižanski princ.

Če ne bi bil prestolonaslednik, bi Diana s poroko dobila naziv njena kraljevska visokost princesa Charles. Tako je in nič drugače. Zato sta Kate in Meghan s poroko dobili moški imeni, njena kraljevska visokost princesa William in njena kraljevska visokost princesa Henry (ker je Harry uradno Henry). Ker jima to ni všeč, raje uporabljata žensko različico vojvodskih nazivov, ki ju je Williamu in Harryju na poročni dan podelila kraljica: cambriška vojvodinja Catherine in susseška vojvodinja Meghan. Obe sta tudi grofici in baronici, saj je kraljica vnukoma na poročni dan dala tudi naziva, Williamu »grof Strathearna in baron Carrickfergusa«, Harryju pa »grof Dumbartona in baron Kilkeela«. Grofa sta na Škotskem, barona pa na Severnem Irskem. Res je zapleteno.

Mali princeske in princi

Še bolj se zaplete pri otročičkih. Ne že pričakovani prvi ne morebitni naslednji otroci Harryja in Meghan ne bodo princese in princi, ampak bodo imeli naziv lady (punčke) ali lord (fantki), če ne bo pred njihovim rojstvom v dogajanje posegla kraljica s posebnim odlokom. Ravno kraljica je bila tista, ki je leta 1960 odločila, da so samo otroci in vnuki monarha upravičeni do naziva princ ali princesa, vendar samo tisti, ki se rodijo sinovom, ne pa hčeram monarhom. Zato sin in hčerka kraljičine hčerke, princese Ane, nista princ in princesa. Diskriminacija žensk v kraljevi družini? Vsekakor. O tem priča tudi to, da je prestolonaslednik Charles, najstarejši sin, ne pa princesa Anna, ki je kraljičin najstarejši otrok. To nasledstveno diskriminacijo so odpravili šele pred rojstvom drugega otroka Williama in Kate. Od takrat spol ne vpliva več na nasledstveno linijo. Ne velja pa to seveda za nazaj. Tako da kraljičina hčerka Anna ostaja na trinajstem mestu vrste za prestol. Za vsemi tremi brati, za vsemi njihovimi otroki in za tremi Williamovimi otroki.

Po kraljičinem odloku iz leta 1960 njeni pravnuki ne bi smeli dobiti naziva princ ali princesa. Pa imata William in Kate vseeno že dva princa in princesko. Tako je, ker je kraljica leta 2012, leto po njuni poroki, s posebnim odlokom dovolila, da vsi njuni otroci dobijo naziv princ oziroma princesa. Bo enako naredila za Harryja in Meghan? Bilo bi zelo presenetljivo, če ne bi, posebno če je Harry, kot se govori, res njen najljubši vnuk. Res ne bi moglo biti bolj zapleteno.