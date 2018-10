Dva dni pred vrhom, ki ga je Barnier označil za »trenutek resnice«, zunanji ministri unije menijo, da je časa za dogovor še dovolj, tudi če ga ne bo mogoče doseči ta teden in čeprav so pogajanja težka.

Ali bo dogovor mogoče doseči ta teden ali ne - kdo ve, je dejal Hunt ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Luksemburgu. »A menim, da je mogoče, da to storimo. Z dobro voljo na obeh straneh,« je ocenil možnost, da je dogovor o urejenem brexitu kljub vsem težavam vendarle dosežen.

»Vseskozi se je vedelo, da bodo trenutki, kot je ta. A ne smemo pozabiti, da je doseženega že veliko napredka. Še eno ali dve vprašanji sta odprti, a lahko nam uspe,« je ocenil Hunt.

Britancem je ob tem zatrdil, da premierka Theresa May ne bo nikdar podpisala dogovora, ki ne bo skladen s črko in duhom izida referenduma, ter izrazil prepričanje, da je mogoče najti dogovor, ki bo ustrezal tudi »partnerjem in prijateljem v Evropi«.

Dober primer, zakaj je to partnerstvo tako pomembno, je po Huntovih besedah današnja odločitev o vzpostavitvi pravne podlage za kaznovanje vpletenih v razvoj in uporabo kemičnega orožja.

»Letos je bilo kemično orožje prvič v britanski zgodovini uporabljeno na britanskih tleh. Naši prijatelji v Evropi in zunaj Evrope so podprli Britanijo in rekli, da se tega ne sme dopustiti. To je dober primer, zakaj je to partnerstvo za nas tako pomembno,« je poudaril.