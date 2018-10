Kot piše spletni portal Široki Brijeg.info, naj bi nekdanji podpredsednik hrvaške nogometne zveze in zagrebškega Dinama v prihodnjem letu prevzel trenutno četrtouvrščeni klub v prvi bosanski nogometni ligi. Bosanski novinarji so informacije dobili od ljudi blizu Mamića, da je nekaj na tem, kažejo tudi fotografije s treninga Širokega Brijega minuli četrtek, na katerih se je fotografiral z aktualnim trenerjem članske ekipe Gocejem Sedlovskim, nekdanjim igralcem Dinama iz Zagreba.

Nekdanji prvi operativec aktualnih hrvaških prvakov je bil junija nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij ob prestopih Luke Modrića v Tottenham in Dejan Lovrena v Lyon. Pri tem je Dinamo oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, hrvaški proračun pa vsaj za 1,6 milijona evrov. Kmalu po razsodbi je pobegnil v BiH, natančneje v Medžugorje, a brez aktivnega delovanja v nogometu ni zdržal dolgo. Za novo delovno okolje si je očitno izbral Široki Brijeg, ki ima dobro infrastrukturo, mladinski pogon in žensko ekipo, manjka mu le denar. To težavo bi lahko rešil prav Mamić.

Uprava se resnemu odgovoru izmika Na pisanje bosanskih in hrvaških medijev, da bo leta 2019 Zdravko Mamić postal vodilni mož Brijega, se je že odzval direktor kluba Stanko Bubalo. »Bilo bi zelo lepo, a vam tega ne morem potrditi. Res je, da se je Mamić s športnim direktorjem Daliborjem Šilićem pogovarjal, a predvsem o prijateljski tekmi z Dinamom, ki jo bomo v čast 70. obletnice kluba odigrali 27. novembra. Zdi se mi tudi povsem normalno, da je Mamića zanimalo, v kakšnem stanju je naša ekipa, saj nam je za trenerja predlagal Sedloskega in nam ga je tudi pomagal prepričati, da se nam pridruži. Ob tem nam je Mamić obljubil, da bo pomagal okrepiti igralski kader v zimskem prestopnem roku,« je novinarjem Sportskih novosti povedal Stanko Bubalo in poudaril, da se oba s Šilićem strinjata, da je Zdravko Mamić prijatelj kluba.