Županijsko državno tožilstvo v Osijeku je na svoji spletni strani danes objavilo, da 29-letnega Lovrena obtožuje »zavednega neresničnega pričanja« na obravnavi proti Mamiću in njegovim trem sodelavcem.

Lovren je 1. septembra lani spremenil svoje pričanje v primerjavi z izjavami preiskovalcem leta 2016. Tožilstvo meni, da je sporen finančni del pogodbe pri prestopu Lovrena iz Dinama v francoski Lyon leta 2010.

Tožilstvo na svoji spletni strani navaja, da je Lovren kljub opozorilu sodnika, da mora govoriti resnico, »povedal neresnico o podpisu spornega aneksa pogodbe o razdelitvi odškodnine z Mamićem pri prestopu v drug klub.«

Tožilci trdijo, da Lovren nikoli ni podpisal aneksa pogodbe. Neresnično je pričal tudi o dnevu, ko je odprl poseben bančni račun na Hrvaškem zaradi nakazila denarja iz pogodbe, čeprav je v tem času bil v Franciji, so še omenili.

Obtožnica tudi proti Modriću

Osiješko tožilstvo je vložilo obtožnico tudi proti enemu najboljših hrvaških nogometašev in članu Reala Madrida Luki Modriću, prav tako zaradi suma, da je lažno pričal na sojenju Mamiću.

Gre za primer, v katerem je bil Zdravko Mamić junija letos nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora. Sodišče je odločilo, da je z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem ter davkarjem Milanom Pernarjem zagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov ter da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov.

Poleg Zdravka Mamića so tudi ostali trije bili nepravnomočno obsojeni na zaporne kazni med tremi leti ter štirimi leti in 11 meseci zapora. Če bo sodba pravnomočna, bodo morali vrniti nezakonito pridobljen denar in nepremičnine. Zdravko Mamić je medtem pobegnil v BiH.