Nekdanji predsednik hrvaške nogometne zveze je bil zaradi finančne malverzacije in utaje davkov ter oškodovanja zagrebškega kluba in hrvaškega državnega proračuna pred slabimi štirimi meseci nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora. Ob tem so bili z zapornimi kaznimi obsojeni tudi njegovi sodelavci: Mamićev brat Zoran Mamić (štiri leta in 11 mesecev kazni), nekdanji glavni direktor Dinama Damir Vrbanović (tri leta kazni) in davkar Milan Pernar (štiri leta in dva meseca kazni). Skupaj so klub iz hrvaške prestolnice oškodovali za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun pa vsaj za 1,6 milijona evrov.

Na zaslišanju sta se večkrat znašla tudi nekdanja igralca Dinama, Dejan Lovren in Luka Modrić. Pri obeh je tožilstvo zanimalo, ali sta imela ob prestopih iz Zagreba v Lyon oziroma Tottenham v pogodbi zapisan aneks, ki je Zdravku Mamiću prinašal zaslužek. Po prvotnem pričanju leta 2016 sta lani na drugem zaslišanju oba spremenila svoji zgodbi, in sicer tako, da je Mamić na koncu izpadel nedolžen.

Hrvaško državno tožilstvo je zato prejšnji teden vložilo obtožnico proti zvezdniku Liverpoola Lovrenu. Obtožuje ga zavednega neresničnega pričanja. Že marca je bila podobna obtožnica vložena tudi proti trenutno najboljšemu nogometašu sveta, Luki Modriću. Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu je minuli teden našel tudi človeka, ki je za Mamića ustvaril nekaj lažnih sporočil, s katerimi je poskušal pritisniti na nekdanjega državnega tožilca Dinka Cvitana, češ da jih je napisal on. Hrvaško tožilstvo je potrdilo, da gre za 36-letnega Franja Vargo, ki je še pred kratkim deloval na Policijski upravi Osijek kot informacijski strokovnjak. Tudi zanj je razpisan mesec dni preiskovalnega pripora.

Mamić uživa v BiH Medtem dogajanje glavnega akterja zgodbe Zdravka Mamića očitno ne skrbi preveč. Kmalu po razsodbi je pobegnil v Medžugorje, kjer je na begu zaradi razpisane tiralice. V izjavi za tamkajšnje medije je dejal, da uživa v inventuri svojega življenja, tako zasebnega kot športnega. Dodal je, »da je jasno, da je slika z vsakim dnem bistrejša«. Na vprašanje, kdaj se namerava vrniti v domovino, je odvrnil: »Dokler hrvaška reprezentanca dobro igra in dokler je Dinamo uspešen v Evropi, nimam razloga, da se vrnem na Hrvaško.« Ob tem je za hrvaški portal Sport Nedjeljom z velikim nasmehom odpel še eno od pesmi Halida Bešlića. Posnetek se je znašel tudi na Mamićevi strani na facebooku. Kljub umazani preteklosti ga ogromno ljudi še vedno obožuje, nekateri so ga celo pozivali, naj se vrne domov in kandidira za predsednika države.