Stipančić je na Hrvaškem znan kot soobtoženec v primeru proti svetovalcu nogometnega kluba Dinamo Zdravku Mamiću in še štirim osebam, ki jih sumijo, da so Dinamo oškodovali za 20 milijonov evrov, ki bi jih moral klub dobiti od prestopov nogometašev. To naj bi počeli prek več podjetij iz Švice, Velike Britanije, karibske države Sveti Vincent in Grenadini, Hongkonga in Združenih arabskih emiratov, ki so jih imeli v lasti.

Mamić je medtem nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora v drugem primeru kriminala v Dinamu, obtožnica, ki omenja Stipančića, pa čaka na potrditev na osiješkem sodišču.

Denar pridobival tudi za nekatera slovenska podjetja Stipančić in ena izmed offshore družb, ki jih je uporabljal v primeru Mamić, je pod drobnogledom slovenskega Nacionalnega preiskovalnega urada. Gre za podjetje Barnes & Bell, ki ima sedež v Londonu, poroča danes Jutarnji list. Zagrebški časnik omenja, da je Dinamo v letih 2014 in 2015 na račun londonskega podjetja plačal 1,5 milijona evrov za del prestopnega plačila za nogometaša Tina Jedvaja. Pred tem so na Barnes & Bell prenesli ekonomske pravice na 50-odstotni delež od prihodnjih transferjev Jedvaja, ki je med tem postal tudi hrvaški reprezentant. »Tako je Dinamo, ko so prodali Jedvaja za pet milijonov evrov, imel obveznost plačati Barnes & Bellu 2,5 milijona evrov. Plačal je 1,5 milijona evrov, milijon pa je ostal dolžan«, piše časnik. Kot dodaja, je Stipančić na podoben način »pridobival denar tudi za nekatere druge hrvaške podjetnike, a tudi za slovenske«.