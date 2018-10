Mislim svoje mesto: Podoba popolnega župana

Razvnela se je bitka za županske stolčke. Pri tem meščani lahko sodelujemo le tako, da glede na svoje prepričanje izberemo najmanjše zlo na volilnem lističu. A recimo, da bi si lahko župana izklesali po svojih zamislih, pri tem pa upoštevali to, kar po našem mnenju Ljubljana res potrebuje in so to župani drugih mest v Evropi že storili.