Mislim svoje mesto: Kulturna prestolnica?!

Ko je Ljubljana leta 1997 dobila evropski kulturni mesec, smo upali, da to pomeni več sredstev zlasti za nevladne kulturne organizacije, zavode in društva, vključno s samozaposlenimi v kulturi – konec koncev je prav ta del kulture izoblikoval pobudo in program. Ampak potem je šlo vse narobe. Najprej so mestne oblasti odslovile »alternativo« in prenesle poudarek na institucionalno kulturo, kar je ustvarilo vtis, da so nevladnikom iz vozička ukradli dojenčka. Drugi del upanja so bili evropski sofinancerji, za katere pa se je izkazalo, da so bili pripravljeni prispevati komaj kaj. Kulturnih dogodkov je bilo obilo, kaj posebno novega pa se ni zgodilo. Še najbolj bi lahko na ta ljubljanski evropski kulturni mesec spominjala skladba za zvonove vseh ljubljanskih cerkva, izvedena le takrat in nikoli več. Medtem je bil evropski kulturni mesec »zamrznjen«. Nekaj pobud je bilo, da bi spet zaživel, a v tem primeru bi bil namenjen samo državam, ki niso članice Evropske unije. Ker pa danes evropski zahod Evropo vidi razpočeno na Evropo in Neevropo, ki ne bo nikdar mogla postati Evropa, ni zelo verjetno, da bi ta mesec spet vzšel.