Andrej Rozman - Roza: Stoletnice

ecembra bo sto let, odkar je v mojem mestu umrl Ivan Cankar, in prav žalostno je, da je sto let po smrti spet aktualen s svojimi opisi socialnih krivic in destruktivnosti strankarske politike. In tako kot v njegovem času tudi danes »narodna« politika ne razume pomena kulture, pa čeprav danes umetnosti, s katero je bil Cankar vržen na trg brez subvencij, namenja kar nekaj proračunskih sredstev.