»V seriji bomo spremljali delo in osebno življenje treh kriminalistov različnih generacij na majhni policijski enoti na Bledu. Pred nami se bodo odvijale preiskave vseh vrst primerov in ob tem se nam bo razkrivala humorna, dramatična pa tudi tragična plat usod ljudi, vpletenih vanje. Ti primeri pa bodo vplivali tudi na življenja in odnose naših protagonistov,« so sporočili z RTV Slovenija. Zanje nadaljevanko snema produkcijska hiša Sever & Sever.

Glavni junak serije je mladi kriminalist Luka. Po težavah z nadrejenimi ga, kljub odlikovanju za pogum, premestijo na Bled. Že prvi dan sreča hčer lokalnega veljaka Saro, kar je zanj usodno tako na osebni kot na poklicni ravni. Policijsko ekipo Bled sestavljata še izkušena in materinska kriminalistka Nives in pošteni šef Ferdo.