Ste že slišali za nočno moro Liam Neeson? Začne se tako, da iz nekega razloga v sanjah ugrabite njegovo hčer, irski igralec pa vas v zameno za to začne preganjati. Prebudite se premočeni in se še kakšen teden zatem ne oglašate na klice neznanih številk (kultni I will look for you, I will find you, and I will kill you). Irski igralec je sicer res najbolj znan po svoji vlogi v Spielbergovemu Schindlerjevemu seznamu (1993), a je znan tudi po številnih akcijskih vlogah (Non-Stop, Potnik, Nočni lov, Preživetje,