Na Kitajskem priljubljeni pisatelj kriminalk Liu Yongbiao je bil pred tednom dni aretiran. Policija sumi, da je avtor, ki mu je kitajsko Združenje pisateljev leta 2013 podelilo nagrado za prvenec, po katerem je bila posneta tudi nadaljevanka, pred 22 leti med ropom gostišča s topim predmetom ubil tričlansko družino in gosta penziona.

Napovedal knjigo o morilski pisateljici

V uvodu knjige The Guilty Secret je Yungbiao zapisal, da bo njegova naslednja knjiga z naslovom The Beautiful writer who kills govorila o pisateljici, ki mori ljudi. Izkazalo se je, da je tema njegovega naslednjega dela vse prej kot domišljijska. Navdih je očitno črpal kar iz lastnega življenja.

Policija sumi, da je Yungbiao 29. novembra 1995 s pajdašem skušal oropati nek penzion v mestu Huzhou na vzhodu Kitajske. Ker je bil med pretepanjem ubit gost penziona, sta roparja, da bi prikrila zločin, ubila še par, ki je vodil penzion in njunega 13-letnega vnuka.

Preiskovalci zločina so več kot dve desetletji tavali v temi. Zaradi napredka tehnologije so po 22-letih s pomočjo DNK vzorca izsledili 53-letnega pisatelja in njegovega pajdaša.

Po poročanju Guardiana je Yungbiao, ki se policistom ob aretaciji ni upiral, dejal, da je policiste pričakoval že zelo dolgo. V priporu je napisal pismo svoji ženi, v katerem je priznal zločin. »Končno sem osvobojen duševnega trpljenja, ki sem mu bil podvržen tako dolgo,« je zapisal.