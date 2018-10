Postroj za Nato, medlo o EU in fotografija z Merklovo

Obstaja nekaj temeljnih postulatov slovenske zunanje, varnostne in gospodarske politike. O njih še nikoli ni podvomil noben slovenski premier. Med najpomembnejšimi je, da za varnost Slovenije skrbita Slovenska vojska in zveza Nato. Onstran varnostnega vidika se Slovenija vse od osamosvojitve vidi v Evropski uniji, za katero si želimo, da bi bila čim močnejša. Prav to je namreč pomembno tudi za tretji postulat slovenskih političnih usmeritev v evroatlantskem prostoru: zaradi močne navezanosti Slovenije na evropsko gospodarstvo, še najmočneje na nemško, želi država spadati v krog najtesneje povezanih držav članic EU. Če skozi to prizmo nacionalnih interesov ocenjujemo prve korake novega premierja Marjana Šarca na evroatlantskem terenu, je ob obisku generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga ter pri gostovanjih pri predsedniku evropske komisije Junckerju, predsedniku evropskega sveta Tusku in nemški kanclerki Merklovi ostal v celoti zvest dolgoročnim slovenskim interesom, kolikor so pač obstoječi in znani.