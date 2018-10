Po delovnem kosilu, ki naj bi trajalo kakšno uro, bosta Merklova in Šarec o vsebini pogovorov spregovorila tudi na novinarski konferenci. Zatem pa slovenskega premierja čaka še sprejem pri predsedniku bundestaga Wolfgangu Schäubleju.

V ospredju pogovorov med slovenskim premierjem in nemško kanclerko naj bi bile predvsem priprave na vrh EU, ki bo prihodnji četrtek in na katerem bo v ospredju predvsem vprašanje brexita, pa tudi skupna migracijska in azilna politika ter vprašanje varovanja meja in vztrajanje Nemčije in nekaterih drugih držav pri nadzoru na notranjih mejah schengenskega prostora.

Pričakovati je, da bosta kakšno besedo namenila tudi vprašanju meje med Slovenijo in Hrvaško oz. vprašanju hrvaškega zavračanja implementacije arbitražne odločitve.

Na dvostranskem nivoju pa je v prvi vrsti pričakovati pogovore zlasti o gospodarskem sodelovanju. Nemčija je največja slovenska zunanjetrgovinska partnerica in glavni trg slovenskih izvoznikov. Slovenski izvoz v Nemčijo lani znašal 5,7 milijarde evrov, uvoz pa 5,2 milijarde evrov.

Pričakovati je, da se bosta Šarec in Merklova posvetila tudi drugim aktualnim temam v mednarodnih odnosih, zlasti vse večji negotovosti v čezatlantskih odnosih, ki jo z napovedmi o carinah na evropski izvoz - zlasti pa nemške avtomobile - povzroča ameriški predsednik Donald Trump. Vsako omejevanje nemškega izvoza v ZDA bi namreč lahko močno vplivalo na nemško gospodarstvo, s tem pa tudi na slovensko, ki je močno navezano na nemško avtomobilsko industrijo.