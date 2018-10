Milena Dravić je zaigrala v več kot 158 filmih in televizijskih nadaljevankah, odlična je bila tudi na gledališkem odru. Med drugimi je nastopila v filmih Kozara, Bitka na Neretvi in Peščeni grad v režiji in po scenariju Boštjana Hladnika.

Za vlogo v filmu Posebna vzgoja (Poseban tretman) iz leta 1980 je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo. Za svoje delo pa je prejela tudi številne druge nagrade, od zlate rože na beneškem filmskem festivalu, do zlatih puljskih aren in častnega zlatega pečata jugoslovanske kinoteke, poročajo mediji.

Režiserji so ji zaupali različne vloge. Največjo prepoznavnost pa so ji prinesli nastopi v romantičnih filmih s tudi že pokojnim srbskim igralcem in režiserjem Ljubišo Samardžićem. Pogosto se je družila s številnimi slavnimi igralci in glasbeniki.

Milena Dravić se je rodila 5. oktobra 1940 v Beogradu. Poročena je bila trikrat, nazadnje z igralskim kolegom Draganom Nikolićem, ki je umrl pred dvema letoma. Kot poročajo mediji, se je Dravićeva že nekaj časa zdravila zaradi težke bolezni.