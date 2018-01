Pravoslavni verniki so včeraj praznovali božič, na katerega so se pripravljali s šesttedenskim postom. Poleg Srbov pravoslavni božič praznujejo tudi verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Tudi v Ljubljani so praznik pričakali s polnočno mašo v pravoslavni cerkvi, kjer je praznična maša potekala tudi včeraj dopoldne. Že v soboto pa so imeli v pravoslavni cerkvi badnji dan, ki pomeni pričakovanje. Po večernem bogoslužju so tudi v pravoslavni cerkvi v Ljubljani vernikom razdelili blagoslovljene badnjake oziroma slamo in hrastove veje, ki so jih odnesli v svoj dom, jih zažgali ter v družinskem krogu in molitvi pričakali božič. Po starodavni tradiciji so večerjali jagnje na ražnju ali odojka.

Pravoslavni verniki božič praznujejo pozneje kot večina kristjanov, saj v 16. stoletju niso sprejeli koledarja, ki ga je uvedel papež Gregor XIII. Tako še vedno uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že praznovale. av, sta