Dva zagovornika Romea Bajdeta, ki je umoril Lidijo Škratek, eden po uradni dolžnosti in odvetnica, ki si jo je obsojeni umora izbral sam, nestrpno čakata, kako se bodo na osnovi njunih pritožb na prvostopenjsko sodbo odločili celjski višji sodniki. Še težje verjetno na odločitev čaka Bajde, ki ga je prvostopenjsko sodišče v prvem sojenju spoznalo za krivega uboja Lidije Škratek in mu za to prisodilo 13-letno zaporno kazen. V drugem, ponovljenem sojenju, ki so ga zahtevali višji sodniki, pa je prvostopenjsko sodišče Bajdeta obsodilo zaradi umora iz nizkotnih nagibov in