Pogojev, da bi se danes nadaljevala glavna obravnava v primeru Romea Bajdeta, ki ga obtožnica bremeni umora Lidije Škratek konec decembra 2015 pri velenjskem vrtcu Najdihojca, danes ni bilo. Bajde je zaradi bolezni obležal in ostal v priporniški celici, zdravnik pa je predsedniku senata Zoranu Lenovšku poslal zdravniško potrdilo, v katerem ga je obvestil, da obtoženi ni sposoben spremljati sodne obravnave. S sojenjem pa se, kot smo že večkrat poudarili, izjemno mudi. Končano mora biti čez dobrih 14 dni, sicer bo za Bajdeta odpravljen pripor.

Za nameček ni bil popoln niti senat, saj naj bi se sosodnica porotnica tik pred prihodom na sodišče poškodovala pri padcu. Zato je predsednik senata pojasnil le, da še ni sprejel odločitve v zvezi s predlogom obtoženega, da si prek brezplačne pravne pomoči zagotovi novega zagovornika ali zagovornica, prav tako še ni odločeno, ali bo to delo po uradni dolžnosti nadaljevala sedanja Bajdetova odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar, kot je predlagala tudi tožilka Simona Kuzman Razgoršek.

Prihodnji teden dvakrat – če bo zdrav

Kincl-Mlakarjeva je senatu pojasnila le, da so jo iz službe brezplačne pravne pomoči v četrtek popoldne po elektronski pošti pozvali, da se izjasni glede razrešitve, ki jo je zanjo predlagal Bajde. Kaj več bo torej znano prihodnji teden, ko je senat znova razpisal dve obravnavi. Spomnimo, da Bajdetu sodijo ponovno, ker je bila sodba prvostopenjska sodišča na višjem sodišču razveljavljena. Marca lani ga je namreč prvostopenjsko sodišče obsodilo na 13 let zapora zaradi uboja, s čimer se tožilka ni strinjala in s pritožbo na drugostopenjsko sodišče ji je uspelo, da je slednje sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje istemu senatu. Temu je uspelo dokazni postopek zaključiti, zato so bile že predvidene zaključne besede obrambe in tožilstva, a se je v četrtek zapletlo, ker je obtoženi zbolel in ne bi mogel imeti zagovora, do katerega ima pravico. Za nameček pa je oddal vlogo za zamenjavo odvetnice, češ da ji ne zaupa več. Tožilstvo je prepričano, da gre za poskus zavlačevanja, saj bosta 22. marca minili dve leti, odkar je Bajde v priporu, to pa pomeni, da ga bodo morali izpustiti na prostost, če do tega dne sodbe ne bo. V nadaljevanju bi se Bajde branil s prostosti.