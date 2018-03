Tožilka je pojasnila, da je Bajde sam priznal umor tako preiskovalni sodnici kot tudi na prvem in ponovljenem sojenju. »Bajde je sam priznal, da je obračunal z oškodovanko, s številnimi dokazi pa je bilo ugotovljeno, da ji je vzel življenje, saj jo je silovito zadavil z rokami. Umor je storil iz nizkotnih razlogov oz. iz ljubosumja, ker si je oškodovanka našla novega partnerja,« je še dejala tožilka in ocenila, da je Bajde ves čas skušal zavlačevati sojenje.

Ocenila je tudi, da je bilo Bajdetu omogočeno pošteno sojenje, saj je ves čas imel na voljo zagovornico, ki pa ji je skoraj tik prek predstavitvijo zaključnih besed preklical pooblastilo. Novi Bajdetov zagovornik Andrej Švencbir, ki mu ga je celjsko sodišče po uradni dolžnosti dodelilo minulo sredo, kazenski spis pa je prejel v petek, je povedal, da ni imel dovolj časa za pripravo Bajdetove obrambe. Zato se je odločil, da zaključnih besed ne bo podal, zagovoru pa se je odrekel tudi Bajde.

Po mnenju zagovornika Bajdetu ni bilo omogočeno pošteno sojenje, ker se na zagovor ni mogel ustrezno pripraviti. Švencbir je tako že napovedal pritožbo na danes izrečeno sodbo.

Bajde zahteval izločitev predsednika celjskega okrožnega sodišča, a so zahteve zavrnili

Bajde je na današnji obravnavi zahteval izločitev predsednika celjskega okrožnega sodišča Matevža Žuglja, sodnika Lenovška in vseh višjih sodnikov, saj je menil, da mu je kršena pravica do obrambe. Ni se namreč strinjal z imenovanjem Švencbirja za zagovornika po uradni dolžnosti. Dejal je, da dosedanji zagovornici Albini Vedenik, ki ga je zagovarjala prek sistema brezplačne pravne pomoči in je v bolniškem staležu do konca meseca, pooblastila za zastopanje ni preklical.

Lenovšek se je po posvetu s sodnim senatom odločil, da Bajdetove zahteve v celoti zavrže, ker je ocenil, da gre za neutemeljene zahteve in zavlačevanje sodnega postopka. Če namreč sodišče Bajdetu ne bi izreklo kazni do 21. marca letos, bi mu moralo odpraviti pripor. Zakon o kazenskem postopku namreč določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, pripor odpravijo in obtoženca izpustijo. Obtožnica zoper Bajdeta pa je bila vložena 22. marca 2016.

Na prvem sojenju so Bajdeta 7. marca lani spoznali za krivega uboja partnerke in ga obsodili na 13 let zapora, čeprav ga je tožilstvo bremenilo umora in zanj zahtevalo 25 let zaporne kazni. Višje sodišče v Celju je sodbo razveljavilo, med drugim tudi zato, ker je sojenje v delih, ko so razpravljali o obdolženčevem duševnem zdravju, potekalo zaprto za javnost. Višje sodišče je v odločbi opozorilo, da je javnost sojenja pravilo, izključitev javnosti pa izjema. Prav tako se ni strinjalo s sodnikovim videnjem ljubosumja kot motiva za storitev kaznivega dejanja.