Na viruse, ki so v teh dneh že marsikoga položili v posteljo, očitno niso imuni niti v zaporniških celicah. Podlegel jim je tudi Velenjčan Romeo Bajde, ki že več kot dve leti čaka na zaključek sojenja zaradi umora svoje partnerice Lidije Škratek. Marca lani je bil na prvi stopnji enkrat že obsojen, a za uboj, za kar mu je sodni senat prisodil 13-letno zaporno kazen. A na razsodbo so se pritožili vsi: zagovornik obtoženega, Bajde sam in tožilka Simona Kuzman Razgoršek. Slednja se nikakor ni strinjala z višino kazni in prekvalifikacijo kaznivega dejanja v uboj, temveč je vztrajala, da je v tem primeru šlo za umor iz nizkotnih nagibov in ljubosumja. Višji sodniki so ji pritrdili in ugotovili še nekaj drugih bistvenih kršitev postopka, zato so sodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje istemu sodniku Zoranu Lenovšku. Tako je moral Bajde konec lanskega poletja ponovno sesti na zatožno klop.

Čeprav je sodnik obravnave razpisoval v zelo zgoščenem tempu, se 22. marec, ko se Bajdetu izteče dveletni pripor, hitro bliža. Glede na nov zaplet, ki se je zgodil danes, sodišču resnično teče voda v grlo. Če do takrat Bajdetu senat ne bo razglasil sodbe, ga bodo morali iz pripora izpustiti na prostost. Bajde je danes na sodišče v spremstvu dveh pravosodnih policistov prišel z zaščitno masko na obrazu, v sodni dvorani pa je strahovito kašljal. Njegova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar, ki si jo je Bajde izbral v okviru brezplačne pravne pomoči, je predsednika senata opozorila, da je njen klient očitno preveč bolan, da bi zmogel prisostvovati sojenju. Da ima bronhitis in visoko vročino. In še, da si Bajde želi drugega zagovornika ali zagovornico, za kar je že oddal vlogo, njej pa da ne zaupa več.

»Če je zaupanje med nama porušeno, pa ga tudi ne morem več zagovarjati,« je dejala sodniku Kincl-Mlakarjeva, ki odločbe o tem, da naj bi ji Bajde preklical pooblastilo, še ni prejela. Prejel pa je ni niti predsednik senata, zato je predlagal, da zagovornica nadaljuje svoje delo. O razlogih za to je sodnik pobaral tudi Bajdeta, a je ta dejal, da ne bo nič odgovarjal, ker je bolan. Tožilka Kuzman-Razgorškova je senat opozorila, da gre očitno za dobro načrtovan manever obtoženega, in predlagala, da sodišče Bajdetu nemudoma določi isto zagovornico, torej Kincl-Mlakarjevo, le da po uradni dolžnosti, saj je edina, ki je sposobna pripraviti učinkovito obrambo, da ta pravica obtoženega ne bo kršena. Medtem je predsednik senata prekinil sojenje in naročil, da Bajdetu v zaporniški ambulanti temperaturo izmeri medicinska sestra. Izkazalo se je, da ima 38 stopinj vročine, zato se Bajde v sodno dvorano ni več vrnil. Obravnava se bo nadaljevala jutri, ko bo Bajdeta pregledal tudi zdravnik in dal mnenje o njegovem zdravstvenem stanju.