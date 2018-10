Britanski časniki navajajo, da bi lahko odstopili najmanj dva ali trije ministri. Telegraph omenja evroskeptično ministrico za mednarodni razvoj Penny Mordaunt in ministrico za pokojnine Esther McVey.

Guardian poroča, da je tudi predsednica poslanske zbornice Andrea Leadsom zaskrbljena zaradi poročil, da bi Mayeva lahko pristala na to, da Velika Britanija za nedoločen čas po predvidenem izstopu iz povezave marca 2019 ostane v evropski carinski uniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evroskeptična poslanka Andrea Jenkyns je danes pozvala konservativno stranko, naj izvoli novega vodjo, če bo Mayeva vztrajala pri svoje načrtu za brexit. »Če bosta premierka in vlada vztrajali, da Velika Britanija ostane v carinski uniji, potrebujemo novega vodjo,« je zapisala na twitterju. »To je dokončna izdaja 17,4 milijona ljudi, ki so glasovali za izstop,« je dodala.

Prihodnji teden seznanitev o napredku v pogajanjih

Do domnev prihaja pred ključnim vrhom o brexitu v Bruslju, na katerem naj bi Mayeva prihodnji teden seznanila voditelje EU o napredku v pogajanjih o ločitvi. Pri tem so vse oči uprte v irsko mejo. Ne London ne Bruselj si namreč ne želita ponovne uvedbe mejnega nadzora med Irsko in Severno Irsko, a Bruselj opozarja, da bo treba z izstopom Velike Britanije na tej meji vzpostaviti nekakšen nadzor blaga.

V uradu britanske premierke so danes zagotovili, da se Velika Britanija ne bo ujela v past neskončne carinske unije z EU po brexitu. Niso pa želeli potrditi, da je načrt za ohranitev odprte meje na Irskem otoku po izstopu Velike Britanije iz unije časovno omejen. Dodali so, da si želi London nov trgovinski sporazum z unijo najkasneje do konca decembra 2021.

Mayeva se sooča tudi z grožnjami severnoirskih ulstrskih unionistov DUP, da bodo v primeru neustreznega predloga glede irske meje njeni vladi odtegnili podporo v parlamentu. S tem bi vlada postala manjšinska. Lahko bi sledilo tudi glasovanje o zaupnici in morebitne predčasne volitve.

Bruselj predlaga, da bi Velika Britanija po izstopu iz povezave neomejeno ostala v carinski uniji, če pravočasno ne bi dosegli trajnega dogovora o trgovinskih odnosih po brexitu.