Pismo, katerega pobudnik je bil Bob Geldof, so med drugim podpisali Damon Albarn, Jarvis Cocker, Simon Rattle in Brian Eno. »Smo na tem, da naredimo zelo veliko napako za našo pomembno industrijo in velik bazen še neodkritih genijev, ki živijo na tem majhnem otoku,« so izpostavili v besedilu, ki ga je danes objavil časnik The Observer.

»Dali se bomo v kulturno ječo, ki smo jo sami zgradili! To je v čistem nasprotju s podiranjem zidov, zanikanjem predsodkov in spodbujanjem idej, kar je glavno bistvo sodobne glasbe, so zapisali.

Po njihovi oceni bo brexit spodkopal trenutno pomemben vpliv britanskih ustvarjalcev v svetovni glasbeni industriji, težave bi lahko bile na vseh področjih, od turnej in prodaje do zaščite avtorskih pravic in honorarjev. »To je resna norost. Moramo vzeti nazaj našo prihodnost,« so poudarili.

Britanci so na referendumu leta 2016 za las podprli izstop države iz EU. Ta naj bi se uresničil marca prihodnje leto.