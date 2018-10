Šarec in Stoltenberg poudarila pomen Nata in krepitve sredstev za varnost

Premier Marjan Šarec in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg sta danes na Brdu pri Kranju poudarila pomen zveze Nato za varnost njenih članic in v luči poslabševanja varnostnega položaja v svetu tudi pomen krepitve sredstev za varnost in skupno obrambo. Stoltenberg od Slovenije pričakuje več, Šarec pa je napovedal, da si bo za to prizadeval.