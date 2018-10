Premier Marjan Šarec bo danes na delovnem obisku v Berlinu. Pogovarjal se bo z nemško kanclerko Angelo Merkel in s predsednikom bundestaga Wolfgangom Schäublejem. V premierjevem kabinetu pravijo, da bodo osrednje teme pogovorov aktualna vprašanja Evropske unije in dvostransko sodelovanje. Šarec pa v Berlin prinaša tudi sporočilo, da se slovenska zunanja politika z novo vlado ne spreminja.

Nemčija je nekako logična izbira za hiter obisk Šarca. Z gospodarskega vidika je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. S političnega vidika je država z relativno največjo težo v EU, z največjim vplivom na Balkanu od vseh članic EU, v arbitražnem sporu pa je podprla stališče Slovenije, da je arbitražno odločbo treba spoštovati. Glede tega bo Šarec lahko iz prve roke izvedel, ali je kaj resnice v avgustovskem poročanjem hrvaških medijev, da naj bi Berlin do tega spreminjal stališča.

Nemčija je tudi v istem čolnu s Slovenijo glede izdatkov za obrambo, saj ne ena ne druga nimata načrtov, da bi jih do leta 2014 dvignili do dveh odstotkov BDP, kot so se dogovorili v Natu. Nemški načrt je 1,5 odstotka BDP, slovenski še 0,39 odstotka manj. Pričakovati je tudi, da bosta govorila o migracijah in o vrhu EU prihodnji teden, ko bo spet na tapeti brexit. Merklova se je pred vrhom že pogovorila z več voditelji članic EU. Glavni pogajalec EU Michel Barnier je v sredo dejal, da bi do vrha lahko dosegli dogovor z Londonom, vendar je pred pogajalci še nekaj zelo spornih točk. ba, sta