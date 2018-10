V tiskovni službi komisije so po srečanju sporočili, da sta Juncker in Šarec razpravljala o prihodnosti EU, še zlasti o novem večletnem evropskem proračunu, pri čemer je Juncker vztrajal pri pomenu dogovora do pomladi prihodnje leto.

Juncker je pozdravil »prispevek Slovenije kot pomembne, odgovorne in zanesljive partnerice k prihodnosti Evrope«.

Strinjala sta se o pomenu zaščite zunanje meje EU in o potrebi po postopni odpravi nadzora na notranjih mejah za vrnitev k prostemu gibanju oseb in schengnu, so še izpostavili.

V povezavi z vprašanjem meje med Slovenijo in Hrvaško je Juncker ponovil stališče komisije in njeno pripravljenost, da pomaga v procesu.