Slovenski politični vrh danes gosti generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga, ki v našo državo prihaja po obisku Srbije in Hrvaške. V goste k premierju Marjanu Šarcu – sprejela ga bosta tudi predsednik države Borut Pahor in predsednik državnega zbora Dejan Židan – Stoltenberg prihaja s temeljnim sporočilom, ki je zadnja leta stalnica v njegovi diplomatski prtljagi: poziv k povečanju izdatkov za obrambo, da bi dosegli zastavljeni cilj dveh odstotkov BDP. Ta cilj trenutno v celoti izpolnjuje zgolj pet držav članic, Slovenija pa je na dnu lestvice (manj za obrambo namenjajo zgolj še Španija, Belgija in Luksemburg).

Obrambni minister Karl Erjavec se zavzema za povečanje obrambnega proračuna že v prihodnjem letu, in sicer na 1,1 odstotka BDP. Erjavec se za povečanje izdatkov zavzema tudi zaradi izboljšane gospodarske situacije v državi in novih varnostnih izzivov, med katere uvršča tako množične migracije kot kibernetsko varnost.

Preden bo generalni sekretar Nata danes nagovoril še državni zbor, si bo na Brdu pri Kranju ogledal vajo nevtraliziranja delovanja sovražne celice, ki jo bo izvedel kopenski odred za specialno delovanje.

Stoltenberg Slovenijo sicer obiskuje drugič, in sicer kot zadnjo v okviru turneje po regiji. Včeraj je obiskal Srbijo in Hrvaško. V Srbiji sta skupaj s predsednikom Aleksandrom Vučićem slavnostno odprla vajo pomoči v izrednih razmerah, ki jo je pomagal organizirati Nato, v njej pa 2000 oseb iz 38 držav vadi odziv na naravne katastrofe, kot so potresi, požari in poplave. Vučić ni skrival, da Nato med velikim delom prebivalstva zaradi bombardiranja Srbije leta 1999 in podpore neodvisnosti Kosova ostaja močno kontroverzen. A kljub temu je dejal, da je sodelovanje z Natom dobro, kar je prav tako potrdil Stoltenberg, ki je potekajočo vajo označil kot možen način krepitve partnerstva. Stoltenberg je sicer negativno nastrojenost ljudstva poskušal zmanjšati tudi z »obžalovanjem nedolžnih žrtev« Natovih zračnih napadov v letu 1999. Vučić je te besede gosta pospremil s ploskanjem in opombo, da takšnega opravičila Stoltenberg ni izrazil prvič. Po pogovorih v Beogradu se je slednji v Zagrebu sestal še s tamkajšnjim političnim vrhom.