Tekma za glasove občanov na lokalnih volitvah že traja, končno razsodbo pa so medtem že zahtevali od bralcev revije Avenija, ki so za najbolj fatalno žensko leta v ljubljanski Festivalni dvorani razglasili Laro Komar, glavno igralko iz domače TV-žajfnice Reka ljubezni. »Fatalnost je strast, s katero korak za korakom ustvarjaš življenje. In zavedanje te notranje moči spremeni odnos do vsega, kar se okoli tebe dogaja, te naredi svobodno, lepo, usodno,« je ob razglasitvi razmišljala igralka, ki so ji poleg sponzorskih izdelkov podarili ročno izdelano kristalno vazo. Na gala večerji sta se v vlogi glasbenih gostov oglasila tudi Challe Salle in Jan Plestenjak, ki mu tokrat kljub vsebinsko ustrezni prireditvi niso dali priložnosti, da bi na glas razmišljal o idealnih ženskah.

Elvisu Presleyju, Franku Sinatri in drugim znamenitim moškim izvajalcem, ki so v času upehane kariere svoje nastope preselili v Las Vegas, sta se s priredbami v domžalskem lokalu Blunout poklonila Oto Pestner in Omar Naber , še nič upehani Pero Lovšin pa je kramljal z revijo Zvezde, kjer so ga razglasili za slovenskega Micka Jaggerja. Razgovoril se je o kombiniranju družinskega in rokerskega življenja in morda celo postal prvi moški, ki so ga spraševali o usklajevanju družinskih in službenih obveznosti. »Če se je ozrl za kakšnim dekletom, ki je z veseljem prišlo v zaodrje ali se na koncertu preveč sililo na oder, je znal to elegantno skomunicirati,« so v Zvezdah elegantno skomunicirali pevčevo naklonjenost lepim dekletom, zaradi česar je soprogi menda kdaj prekipelo. Lovšin, ki je iz sociologije sicer diplomiral na temo pornografije kot družbenega pojava, je priznal, da ga občasno obhajajo grešne misli, a izgubi zanimanje, ko ga dekleta začnejo vikati. Za svoje zdravje skrbi s športom in gibanjem, a ne pretirava, saj rad ohranja »uravnoteženo mero veselega in zdravega življenja«. Menda pridejo celo dnevi, ko se izogiba alkoholu.

Šifrer nad rasistične šefe, Iza Login vabi na preporod

Manj eksplicitno čutnost v novi skladbi in videospotu predstavlja znameniti kantavtor Andrej Šifrer. »Skozi verze in rime pripoveduje zgodbo ženske z druge celine, ki je zaradi svoje poti doživela zaničevanje in nasilje, na koncu pa je zbrala dovolj moči in se podala v svet ter našla srečo v Sloveniji,« je reviji Suzy razložil ozadje nastanka skladbe o temnopoltem dekletu z imenom Ramona in razložil še dogajanje v videospotu, kjer Ramoni ne pustijo niti pomivati posode. »Zaradi čokoladne kože, pobožane z južnim soncem, naleti na rasističnega šefa. Rešita jo Erazem in Aljaž, s čimer dokažeta, da ima vsaka družba dobre in slabe ljudi, ker posploševanja na mojem planetu ne pijejo vode,« razlaga ozadje nastanka skladbe, ki jo z raperskimi vložki bogatita še Trkaj in Nipke, v Suzy pa se strinjajo, da si zaradi podiranja tabujev zasluži čestitke.

Čestitke še enkrat pritičejo predsedniku društva športnih novinarjev Jožetu Zidarju. Pred tedni smo pisali, da se je poročil z dvaintridesetletno novinarsko kolegico iz Ugande, zdaj pa sta podrobnosti svoje zveze delila še v skupnem intervjuju za revijo Zarja. Tam smo izvedeli, da se je Zidar za nekdanjo manekenko in podpredsednico ugandskega društva športnih novinarjev Rito Aligumo zagrel, ko sta med ogledovanjem prizorišč svetovnega nogometnega prvenstva skupaj sedela na avtobusu, ona pa se je zanj začela zanimati nekaj mesecev pozneje v Bruslju. Zaprosil jo je na plaži in ob tem v obliko srca postavil osemdeset sveč v njej najljubši vijolični barvi. Nazadnje sta morala še do njenega očeta, ki je podpisal dokument, da se strinja s poroko. »Ker tudi jaz nisem tipičen Slovenec, so me hitro vzeli za svojega,« pravi mladoporočeni Zidar o soprogini družini, kjer so očitno seznanjeni s tem, kakšni so tipični Slovenci. Priložnosti za spoznavanje bo zdaj še več, saj bosta zakonca živela v Velikih Laščah, Rita pa bo postala dopisnica iz Evrope.

Kdor osebnega preporoda v Zidarjevem slogu še ni dočakal, je vabljen na Havaje, kjer je to neizogibno. Tako je reviji Suzy povedala več let najbogatejša Slovenka Iza Login, sicer medijsko sramežljiva zdaj že nekdanja lastnica podjetja Outfit 7, kjer so iznašli virtualne govoreče mačke, potem pa zgradili in prodali svetovni imperij mobilnih igric. Danes ima drugačne prioritete. Februarja bo na Havajih priredila delavnico, kjer se bodo udeleženci zazrli vase in manifestirali ljubezen. Pri spodbujanju osebnega preporoda se ji bosta pridružili še Gaia Asta, strokovnjakinja šamanstva, spoznavne in poslovne astrologije, pa tudi Tadeja Borštnar, »subtilna komunikatorka s svetimi bitji morja, delfini in kiti«. Za enajstdnevni turistični paket, ki vključuje dvakratno plavanje z delfini, boste v primeru vsaj 20 udeležencev odšteli 6990 evrov, kar glede na obljubljeni rezultat najbrž ni prehud finančni udarec. Nenazadnje povprečna slovenska plača že presega 1000 evrov.