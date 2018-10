EU z diferenciacijo do integracije?

Naslov kolumne smo si izposodili pri znanem bruseljskem inštitutu (Bruegel), ki v svojem prispevku analizira alternativne možnosti za odmrznitev sedanje krize v prenovi institucionalne organizacije in vodenja Evropske unije. Dodali smo vprašaj, ker predlog verjetno ne more zadostiti nasprotujočim si političnim in ekonomskim silnicam v svetu in Evropi. Avtorji ugotavljajo, da temeljna ideja o integrirani EU, ki temelji na nepovratni povezanosti in soodvisnosti držav članic na podlagi temeljnih evropskih vrednot, izgublja svojo trdnost kot posledica dolgotrajne ekonomske krize, problema migracij in različne stopnje razvitosti. To povzroča vedno več različnih pogledov na nadaljnji razvoj skupnosti, kjer unitarna pravila in neučinkovitost komunitarnih institucij vzpodbujajo centrifugalne sile in zmanjšujejo možnost nadaljevati po ustaljeni poti. Zato se postavlja vprašanje, ali je mogoče evropsko pogodbo (acquis) razvezati v več samostojnih segmentov in ali se lahko posamezne države članice prosto odločajo o tem, kako močno želijo biti povezane z EU.