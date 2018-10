Osrednja tema zasedanja, ki se ga bo udeležil tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, bo po pričakovanjih predlog za krepitev evropske agencije za mejno in obalno stražo, naslednice agencije za zunanje meje Frontex. To je bila ena ključnih pobud v septembrskem govoru predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja o stanju unije.

Predlog med drugim predvideva, da ima agencija lastno osebje in opremo ter da lahko njeni člani pod pristojnostjo in nadzorom članice, kjer so nameščeni, izvajajo tudi izvršne naloge, na primer preverjanje identitete in odločanje o vstopu ljudi na zunanji meji v državo.

Čeprav komisija izpostavlja, da predlog ne posega v nacionalno suverenost, podrobnosti kažejo nasprotno. Predvideva namreč možnost posredovanja mejne in obalne straže v članici tudi, če ta za to ne zaprosi; to naj bi bil »skrajni ukrep, če je na kocki interes celotne EU«.

Evropska komisija ima dve možnosti Če razmere na zunanji meji terjajo nujno ukrepanje, pa zadevna članica ne ukrepa za odpravo težav ali če zavrača sodelovanje z agencijo in ne dovoli namestitve evropske straže na svojem ozemlju, ima Evropska komisija po predlogu dve možnosti. Prva možnost je običajen postopek v primeru kršenja evropske zakonodaje, druga možnost pa je uporaba 29. člena schengenskega zakonika, ki dopušča uvedbo notranjega nadzora v primeru resnih pomanjkljivosti na zunanji meji unije. Predlog za utrditev zunanje meje je tako tesno povezan s schengnom in vprašanjem odprave nadzora na notranjih mejah. Avstrija na primer nujnost nadzora na notranji meji že vseskozi utemeljuje s pomanjkljivo zaščito zunanje meje.