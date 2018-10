Hokejisti Los Angelesa imajo za seboj neprepričljiv začetek sezone. Slovenski as Anže Kopitar je s svojimi soigralci na prvih treh tekmah osvojil samo tri točke – premagali so le Detriot s 4:2 – kar je vsekakor manj od pričakovanj.

Vodstvo kluba se je po koncu lanske sezone hitro lotilo vprašanja neučinkovitosti v napadu in kupilo 35-letnega Iljo Kovaljčuka, ki je v enajstih sezonah lige NHL na 816 tekmah vknjižil prav toliko točk (417 golov in 399 podaj). Izkušeni Rus je v najmočnejši ligi na svetu nazadnje igral v sezoni 2012/13, zdaj pa ga je Los Angeles prepričal, da se je iz domovine znova preselil v ZDA. »Gre za zelo dobro ekipo, jedro pa predstavljajo igralci, ki so že osvojili Stanleyjev pokal. Vedo, kako zmagovati, to pa je tudi moj cilj,« je svoj razlog za vrnitev pojasnil Ilja Kovaljčuk, ki je v svoji bogati karieri z Rusijo osvojil olimpijski in svetovni naslov, na Stanleyjev pokal pa še čaka.

Kopitar meni, da ni razloga za preplah Ruski veteran je bil pri kraljih uvrščen v prvi napad, ob Anžeta Kopitarja, in hitro pokazal, česa je sposoben, saj je na prvih treh tekmah vknjižil tri točke (gol in dve podaji), s čimer je drugi najučinkovitejši igralec moštva. A njegov doprinos še ni prišel do izraza, saj imajo kralji drugačne težave. Na prvih treh tekmah so se soočili s kar 110 streli na gol oziroma 36,7 na tekmo, kar je četrti najslabši izkupiček v ligi. »Naša igra je daleč od ravni, ki je potrebna, da se bomo uspešno zoperstavljali najmočnejšim ekipam. Če bomo tako nadaljevali, bomo v večini primerov neuspešni. A za nami so šele tri tekme, ni razloga za preplah,« meni Anže Kopitar, ki ima v svoji statistiki dva gola. Čeprav kralji niso zanesljivi v obrambi, jih lahko tolaži dejstvo, da imajo odlične vratarje. Prvega Jonathana Quicka, ki se je poškodoval na sobotnem treningu, je odlično nadomestil Jack Campbell, ki je na dveh tekmah ubranil 73 izmed 77 strelov na svoja vrata. Ko bodo svoje delo opravili še njegovi soigralci, se Los Angeles lahko nadeja boljših rezultatov.