Rivali Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja v pacifiški diviziji so si z uspešnim kazenskim strelom Troya Terryja zagotovili najboljši začetek sezone v svoji zgodovini. Dvoboj z Rdečimi krili se je sicer končal z 2:2 po rednem delu, potem ko so gostje večino tekme vodili.

Zadetke za goste sta v 12. in 35. minuti dosegla Tyler Bertuzzi in Darren Helm. V 31. minuti je izid na 1:1 sprva poravnal Hampus Lindholm, Jakob Silfverberg pa je domačinom priigral podaljšek z golom v 49. minuti. V podaljšku gledalci niso videli zadetkov, Terry pa je nato bil edini uspešen pri izvajanju kazenskih strelov.

Na preostalih tekmah so Buffalo Sabres doma s 4:2 premagali aktualne podprvake lige Vegas Golden Knights, New York Islanders so gladko s 4:0 premagali San Jose Sharks, Boston Bruins pa so s 6:3 doma premagali Ottawa Senators.

K zmagi Buffala sta najbolj prispevala Jack Eiffel z dvema zadetkoma in Carter Hutton s 35 obrambami. Pri bostonskih Kosmatincih pa je bil s hat-trickom zvezda večera Patrice Bergeron.