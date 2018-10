Dragić počival, visoka zmaga Miamija

Onstran Atlantika potekajo še zadnje pripravljalne tekme pred začetkom rednega dela nove sezone severnoameriške košarkarske lige NBA. Košarkarji Miami Heat so doma zmagali proti New Orleans Pelicans s 140:128. Slovenski as Goran Dragić ni igral in ga je trener vročice pustil na klopi.