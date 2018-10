Dragić je bil drugi najučinkovitejši igralec Miamija. Več točk je prispeval le Rodney McGruder, ki je v 27 minutah dosegel 19 točk, pri tem pa pobral še osem odbitih žog in petkrat podal.

Po porazih na gostovanjih v San Antoniu, Charlottu in Washingtonu je to prva zmaga Dragićeve ekipe v pripravljalnem obdobju. Do prve tekme rednega dela 17. oktobra, ko bo gostoval v Orlandu, pa ga čakajo še pripravljalne tekme z New Orleansom in Atlanto.