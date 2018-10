Jutri bo sprva zmerno oblačno, po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije tudi megleno. Čez dan bo povečini sončno. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.