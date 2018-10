V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva se bo po nižinah zadrževala megla. Burja na Primorskem bo oslabela in prehodno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V soboto bo na Primorskem spet zapihala šibka burja.