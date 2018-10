V torek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod se bo zjutraj in dopoldne zadrževala nizka oblačnost, ki se bo popoldne ponekod trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno. Drugod bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo sredi dneva večinoma razkrojila. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka sega od zahodne Francije prek srednje Evrope do zahodne Rusije. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi vzhodnimi vetrovi razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas bo povečini suho, drugod bodo občasno še krajevne padavine. V torek bo pretežno jasno, po nižinah zahodne Hrvaške in južne Avstrije bo večji del dneva nizka oblačnost. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bodo manjše vremensko pogojene težave imeli le najbolj občutljivi.